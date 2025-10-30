A Uncle Nearest, marca de uísque criada em homenagem ao homem que ensinou Jack Daniel a produzir a bebida, enfrenta uma grave crise financeira nos Estados Unidos. Com dívidas superiores a US$ 100 milhões, a empresa está sob intervenção judicial e pode recorrer à falência como forma de se manter em operação.

A Justiça americana nomeou Phillip G. Young Jr. como administrador da marca, após ação de um banco cobrando débitos pendentes. Para equilibrar as contas e preservar as atividades essenciais da empresa, Young decidiu vender bens da marca, incluindo vinhedos na França e um castelo usado na produção de conhaque.

Apesar da crise, o interventor acredita que a Uncle Nearest ainda possui valor e pode ser reestruturada. Por enquanto, a falência total está descartada, e ele busca renegociar as dívidas da empresa. A marca foi criada em 2017 por Fawn Weaver para celebrar a história de Nathan “Nearest” Green, um homem negro que, no século XIX, ensinou Jack Daniel a destilar uísque no Tennessee.

Após o período da escravidão, Green tornou-se o primeiro mestre destilador da destilaria Jack Daniel’s. A criação da marca que leva seu nome tem o objetivo de reconhecer sua contribuição e dar visibilidade a essa história pouco conhecida.

Como começou a crise da Uncle Nearest

Os problemas começaram quando o principal credor da Uncle Nearest, o banco agrícola Farm Credit Mid-America, acusou a empresa de descumprir contratos e de superestimar o valor de barris usados como garantia de empréstimos. A Justiça acatou parcialmente as acusações e retirou o controle da marca dos fundadores, nomeando um administrador para conduzir a gestão.

Atualmente, o administrador busca reorganizar as finanças e restaurar a confiança dos investidores. Segundo a fundadora Fawn Weaver, o objetivo principal continua sendo preservar a história de Nearest Green. “Essa marca nasceu para contar uma história que o tempo tentou apagar. Vamos lutar para que ela continue existindo”, afirmou.