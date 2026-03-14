Com a proximidade do fim do verão, muitos brasileiros se perguntam se o sol ainda voltará a aparecer com força, já que nas últimas semanas, o país tem enfrentado um período de instabilidade climática, marcado por chuvas frequentes e temperaturas bem abaixo do padrão da estação.

E vale destacar que, de acordo com especialistas, os últimos dias do verão devem trazer não apenas o retorno do sol em diversas regiões, mas também uma elevação expressiva das temperaturas, em decorrência da atuação de uma massa de ar quente.

Conforme divulgado pelo portal O Tempo, a previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40º C em diversas áreas do Centro-Oeste e do Sul, principalmente no período entre domingo (15) e terça-feira (17).

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ressalta que o calor também pode se manifestar em estados do Sudeste, como São Paulo e Minas Gerais, trazendo uma sensação de abafamento por conta da alta umidade.

É importante ressaltar que as altas temperaturas devem predominar principalmente no horário da tarde. As noites, por sua vez, tendem a ser mais frescas por conta do tempo mais aberto e ar seco.

Verão x outono: o que esperar?

Em 2026, o verão se encerrará no dia 20 de março e dará lugar ao outono, que deve voltar a trazer instabilidade para o clima. Inclusive, estima-se que, a partir das próximas semanas, chuvas devem voltar a cair na região Sul.

Dessa forma, as temperaturas elevadas previstas para a região devem ser interrompidas, dando lugar a um cenário climático mais ameno e com máximas bem mais confortáveis.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo portal O Tempo, a passagem de uma frente fria pela costa deve provocar efeitos semelhantes em partes da região Sudeste, amenizando o calor mais intenso previsto para o fim da próxima semana.