Autoridades da cidade japonesa de Fujiyoshida, próxima ao monte Fuji, anunciaram o cancelamento do tradicional festival das cerejeiras em flor deste ano. A decisão foi tomada após o aumento no número de turistas, que passou a gerar impactos considerados ruins para a rotina dos moradores locais.

Segundo o governo municipal, o fluxo intenso de turistas provocou congestionamentos, acúmulo de lixo e episódios de invasão de propriedades privadas. Relatos de moradores apontam situações como turistas abrindo portas de casas sem autorização para usar banheiros e até defecando em jardins particulares.

Paisagem famosa e pressão sobre a cidade

Fujiyoshida é um dos destinos mais procurados do Japão durante a estação da sakura. Um dos principais pontos turísticos é o parque Arakurayama Sengen, conhecido pelas vistas panorâmicas da cidade.

O festival foi criado justamente para promover a região e estimular o turismo. No entanto, de acordo com o prefeito Shigeru Horiuchi, o crescimento do número de visitantes ultrapassou a capacidade da cidade, que tem cerca de 44 mil habitantes. Durante o pico da floração das cerejeiras, até 10 mil turistas chegam diariamente ao município.

Fenômeno global e respostas restritivas

O aumento do turismo em Fujiyoshida é atribuído ao iene desvalorizado e à popularização de pontos turísticos nas redes sociais. Em 2024, cidades vizinhas já haviam adotado medidas para conter o comportamento inadequado de visitantes, como a instalação de barreiras visuais em locais para evitar aglomerações.

Medida parecida já foi adotada também na Europa, em cidades como Roma e Veneza, que passaram a cobrar taxas de acesso a áreas turísticas muito visitadas, em uma tentativa de controlar o fluxo de pessoas e preservar a qualidade de vida local.

Apesar do cancelamento do festival, Fujiyoshida se prepara para receber turistas nos meses de abril e maio.