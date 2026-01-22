Assim como qualquer quadrúpede, as vacas utilizam seus membros principalmente para sustentação do corpo, locomoção e equilíbrio. Por conta disso, estes animais possuem ações mais limitadas, sendo incapazes de manipular ferramentas, por exemplo.

Entretanto, uma vaca doméstica chamada Veronika subverteu as expectativas ao utilizar uma vassoura para se coçar, superando assim o entendimento de que animais de criação possuem capacidades cognitivas limitadas.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a vaca, que pertence a uma família austríaca, demonstrou não apenas conseguir guiar a ferramenta de acordo com seu objetivo, como ainda sabe diferenciar qual tipo de vassoura deve ser utilizada em cada parte do corpo. Confira:

Vale destacar que o comportamento não é recente, pois segundo informações divulgadas pelo portal IFL Science, Veronika já utilizava objetos para se coçar desde os três anos de idade. Desde então, ela passou uma década aperfeiçoando a habilidade.

Pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena acompanharam a evolução da vaca ao longo do período e, por conta disso, foram os primeiros a constatar a existência de um bovino com este tipo de competência.

Cientistas acreditam que habilidade de vaca doméstica pode não ser singular

Embora a capacidade de Veronika tenha sido exaltada pelos cientistas, eles acreditam fortemente que ela pode não ser a única que sabe utilizar ferramentas, uma vez que a probabilidade de haver outros animais de fazenda com as mesmas habilidades não é baixa.

Afinal, por terem sido criadas em um ambiente que lhes permite uma interação amistosa com humanos e com muitos elementos ao seu redor, estas criaturas vivem sob condições ideais para desenvolverem este tipo de comportamento.

Em entrevista ao portal CNN, o especialista Antonio J. Osuna-Mascaró, autor principal do estudo sobre Veronika, afirmou que casos semelhantes podem acabar passando despercebidos e recomendou que as pessoas observem os animais e entrem em contato ao notar comportamentos extraordinários.