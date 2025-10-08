A Netflix abriu uma vaga para gerente de produto com foco em Inteligência Artificial (IA). A posição oferece um salário anual que varia de US$ 240 mil a US$ 700 mil (aproximadamente R$ 1,3 a R$ 3,7 milhões na cotação atual), com possibilidade de combinar remuneração em dinheiro e ações. O cargo é remoto, podendo ser híbrido dependendo da localização do candidato selecionado.

O profissional contratado integrará a equipe de Productivity Assistant, uma área dedicada a aumentar a produtividade dos colaboradores por meio do uso de Inteligência Artificial (IA): “Será essencial na definição e execução do roteiro para nossas soluções de IA generativa, projetadas para melhorar a produtividade pessoal, de equipe e organizacional na Netflix”, diz um trecho da oferta.

Os principais requisitos para a vaga são: bacharelado e mais de 6 anos de experiência em gerenciamento de produtos, conhecimento em conceitos de aprendizado de máquina e experiência com IA generativa, habilidade para liderar equipes multifuncionais, empatia com usuários internos e capacidade de criar soluções escaláveis e elegantes.

A vaga foi anunciada em 23 de setembro e, segundo o site oficial de recrutamento da Netflix, ainda segue em aberto. Para se candidatar, é necessário seguir o processo indicado, que inclui o envio de currículo, dados pessoais, questionários e outros documentos solicitados.

Números da Netflix em 2025

Em 2025, a Netflix apresentou resultados financeiros sólidos, destacando-se no mercado de streaming.

📊 Resultados Financeiros

Lucro Líquido: A empresa registrou um lucro líquido de US$ 3,13 bilhões no segundo trimestre, representando um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Receita: A receita trimestral foi de US$ 11,08 bilhões, um crescimento de 16% ano a ano.

Previsão de Receita Anual: A Netflix elevou sua projeção de receita para 2025 para uma faixa entre US$ 44,8 bilhões e US$ 45,2 bilhões, superando as estimativas anteriores.

📺 Estratégias de Crescimento

Publicidade: A receita proveniente de anúncios deverá dobrar em 2025, impulsionada pela expansão da plataforma de anúncios da empresa.

Conteúdo Popular: Séries como “Squid Game” e “Ginny & Georgia” contribuíram significativamente para o aumento da base de usuários.