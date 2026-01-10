A escolha entre os dois combustíveis mais usados voltou a pesar no bolso do motorista brasileiro. Dados recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que o etanol hidratado perdeu competitividade na maior parte do país na semana encerrada em 3 de janeiro, com aumentos de preços registrados em diversos estados.

De acordo com o levantamento da ANP, compilado pelo AE-Taxas, o preço médio do etanol subiu 0,22% em relação à semana anterior, atingindo R$ 4,49 o litro nos postos pesquisados em todo o Brasil. O biocombustível apresentou alta em 15 estados, queda em quatro e no Distrito Federal, e estabilidade em seis unidades da federação.

Em São Paulo, maior produtor e principal mercado consumidor de etanol do país, o preço médio permaneceu estável em R$ 4,28 o litro. Mesmo assim, o combustível não se mostrou competitivo em relação à gasolina no estado, considerando a relação entre os valores dos dois combustíveis.

Entre os destaques regionais, a maior alta percentual foi registrada no Tocantins, onde o etanol subiu 3,92%, alcançando R$ 5,04 o litro. Por outro lado, o Acre registrou a maior queda, de 12,35%, embora o preço ainda permanecesse elevado, em R$ 5,25. O menor valor verificado em um posto foi R$ 3,59 em São Paulo, enquanto o maior chegou a R$ 6,08, no Acre.

Etanol perde competitividade, mas ainda pode ser opção em algumas regiões

Com o aumento dos preços em boa parte do país, o etanol hidratado deixou de ser vantajoso em muitas regiões, principalmente onde a gasolina apresenta valor relativamente mais baixo. Especialistas destacam que a decisão de abastecer com etanol deve considerar a relação de preço entre os dois combustíveis, que indica se o biocombustível compensa ou não frente à gasolina.

Apesar da tendência de alta, há locais em que o etanol ainda pode ser interessante, especialmente onde os preços se mantêm mais acessíveis. Motoristas devem acompanhar semanalmente os valores nos postos e calcular a proporção entre etanol e gasolina — regra prática indica que o etanol é vantajoso quando custa até 70% do preço da gasolina.