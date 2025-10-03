O uso do cartão-refeição e do vale-alimentação no Brasil está prestes a se tornar mais vantajoso e acessível para os trabalhadores. O governo anunciou alterações nas regras desses benefícios com o objetivo de reduzir custos e facilitar o acesso a alimentos de qualidade, trazendo benefícios tanto para empregados quanto para empregadores.

Entre as medidas previstas estão a fixação de um teto para as taxas cobradas pelas operadoras, a redução do prazo de repasse aos estabelecimentos e a implementação da portabilidade gratuita dos benefícios. Essas mudanças buscam corrigir distorções que, há anos, prejudicam o comércio e os consumidores.

Criado em 1976, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) tem como objetivo estimular as empresas a oferecerem alimentação adequada aos seus funcionários. Através de benefícios como vale-refeição e vale-alimentação, as empresas recebem incentivos fiscais, enquanto os trabalhadores ganham apoio para custear suas refeições e a compra de alimentos.

Atualmente, as operadoras de cartões de alimentação chegam a cobrar mais de 5% por transação em restaurantes, lanchonetes e supermercados. Uma das propostas em análise pelo governo é estabelecer um teto para essas taxas, visando reduzir custos para empresas e consumidores.

Outro ponto crítico do modelo atual é o prazo de repasse aos comerciantes, que pode chegar a 60 dias, dificultando o fluxo de caixa dos estabelecimentos. As taxas de desconto, conhecidas como Merchant Discount Rate (MDR), são cobradas dos estabelecimentos que aceitam esses cartões como forma de pagamento.

Tudo sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

O que é o PAT

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado em 1976 pelo governo federal com o objetivo de incentivar empresas a oferecerem alimentação adequada aos seus empregados. Por meio de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e outros programas de alimentação, o PAT busca melhorar a saúde, bem-estar e produtividade dos trabalhadores.

Como funciona

Benefícios oferecidos: As empresas podem fornecer aos funcionários vale-refeição, vale-alimentação, cestas básicas ou refeições em restaurantes conveniados.

Incentivos fiscais: As empresas que aderem ao programa podem deduzir parte dos gastos com alimentação no Imposto de Renda, tornando o investimento mais vantajoso.

Objetivo principal: Garantir que os trabalhadores tenham acesso a uma alimentação saudável, complementando sua renda e melhorando a qualidade de vida.

Operação e cobrança

Cartões de alimentação: Os benefícios geralmente são disponibilizados em cartões eletrônicos, aceitos em supermercados, restaurantes e lanchonetes conveniados.

Taxas: Atualmente, algumas operadoras cobram taxas superiores a 5% por transação, o que impacta estabelecimentos e consumidores. O governo estuda limitar essas taxas para tornar o sistema mais justo.

Prazo de repasse: O valor creditado nos cartões nem sempre chega imediatamente aos comerciantes, podendo demorar até 60 dias, o que gera problemas de fluxo de caixa.

Mudanças recentes e propostas

O governo anunciou mudanças para tornar o PAT mais eficiente:

Teto para taxas das operadoras: reduzir custos para empresas e trabalhadores.

Redução do prazo de repasse aos estabelecimentos: melhorar o fluxo de caixa do comércio.

Portabilidade gratuita: permitir que o trabalhador transfira seus benefícios entre diferentes operadoras sem custo.

Benefícios do PAT