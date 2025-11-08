O preço da gasolina comum nos postos de Fortaleza registrou queda de R$ 0,06 nesta semana. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média cobrada entre os dias 19 e 25 de outubro foi de R$ 6,25 por litro. Trata-se da primeira redução após o anúncio da Petrobras sobre a diminuição de quase 5% no valor da gasolina A (pura).

Especialistas afirmam que a redução no preço médio da gasolina poderia ter sido ainda maior. Após o anúncio da Petrobras, esperava-se uma queda de R$ 0,08 a R$ 0,10 por litro. No entanto, essa estimativa considera um cenário ideal, em que os demais componentes do valor da gasolina — como custos de distribuição, revenda, do etanol e tributos — permanecessem inalterados.

Além disso, seria preciso que a totalidade da redução aplicada pela Petrobras fosse repassada ao consumidor, o que raramente acontece na prática. Para abastecer um tanque de 45 litros, os motoristas de Fortaleza agora gastam R$ 277,65, uma economia em comparação aos R$ 282,15 anteriores.

Depois de um longo período de insatisfação com os preços, a situação atual proporciona um leve alívio aos consumidores da região. Entre as iniciativas promocionais, chama atenção um posto em Fortaleza que ofereceu gasolina aditivada gratuitamente durante sua inauguração.

Consumidores comemoram, mas especialistas alertam

A queda no preço da gasolina traz um alívio imediato para os motoristas, que agora conseguem economizar alguns reais a cada abastecimento. Pequenas promoções, como a distribuição de gasolina aditivada gratuita em postos durante inaugurações, reforçam a sensação de alívio e incentivam os consumidores a aproveitarem os benefícios.

No entanto, especialistas lembram que a redução ainda não reflete totalmente o recuo nos valores anunciado pela Petrobras. Custos de distribuição, tributos e preços do etanol continuam influenciando o valor final nas bombas, o que significa que os consumidores ainda podem esperar variações e que a economia percebida pode ser limitada se esses fatores não forem ajustados.