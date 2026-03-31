A gasolina no Uruguai segue entre as mais caras de toda a América do Sul e recentemente voltou a chamar atenção pelos valores elevados. De acordo com dados do site Global Petrol Prices, o litro do combustível no país está cotado em 77,79 pesos uruguaios, reforçando o cenário de preços altos para os motoristas locais.

Quando convertido para a moeda brasileira, considerando uma cotação média de aproximadamente R$ 0,12 por peso uruguaio, o valor chega a cerca de R$ 9,30 por litro — podendo alcançar até R$ 9,39 dependendo da variação cambial. O número impressiona principalmente quando comparado ao Brasil, onde o preço médio da gasolina costuma ser significativamente menor.

O alto custo no Uruguai está diretamente ligado a uma combinação de fatores estruturais. Entre eles estão a elevada carga tributária, os custos de importação do combustível e as políticas energéticas adotadas pelo país, que influenciam fortemente o preço final pago pelo consumidor nas bombas.

Mesmo sendo um país vizinho, a diferença expressiva no valor da gasolina evidencia como decisões econômicas e modelos de abastecimento impactam diretamente o bolso da população. O contraste entre Uruguai e Brasil mostra que o preço dos combustíveis vai muito além do petróleo, refletindo também questões internas de cada nação.

Alta do petróleo pressiona combustíveis e impacta consumidores nos EUA

A escalada da tensão no Oriente Médio já provoca efeitos diretos no bolso dos consumidores, especialmente nos Estados Unidos. O preço médio da gasolina no país ultrapassou a marca de US$ 4 por galão, atingindo o maior nível em anos e reacendendo preocupações com inflação e custo de vida.

O aumento está diretamente ligado ao conflito envolvendo o Irã e aliados ocidentais, que impacta a produção e o transporte global de petróleo. A instabilidade na região, incluindo bloqueios estratégicos e ataques a rotas marítimas, elevou o preço do barril e reduziu a oferta, pressionando toda a cadeia de combustíveis.