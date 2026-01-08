Com a proximidade do ano eleitoral e diversas discussões sobre políticas sociais em 2026, uma das questões que mais circula nas redes e entre beneficiários é sobre um possível aumento no valor do Bolsa Família para R$ 700. Diante dessas especulações, é importante esclarecer o que há de fato de confirmado e o que ainda está em análise pelas autoridades.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o Bolsa Família, não existe, até o momento, nenhuma previsão oficial de aumento no valor básico do benefício para 2026.

O valor mínimo continua estabelecido em R$ 600 por família, quantia mantida desde a retomada do programa em 2023. Ao contrário de aposentadorias e outros benefícios previdenciários, o Bolsa Família não conta com um mecanismo automático de reajuste anual, o que faz com que qualquer alteração dependa de decisão do governo e de espaço no orçamento federal.

Isso não quer dizer, porém, que as famílias recebam exclusivamente os R$ 600 mensais. O valor efetivamente pago pode variar conforme a composição do núcleo familiar e ultrapassar esse piso, alcançando R$ 700 ou mais. O Bolsa Família prevê benefícios adicionais destinados a lares com crianças, adolescentes, gestantes e mulheres em fase de amamentação, o que eleva o total recebido.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Têm direito ao Bolsa Família as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, conforme critérios de renda definidos pelo governo federal. Em 2026, a principal regra é:

Renda mensal por pessoa de até R$ 218.

Além do critério de renda, é necessário cumprir alguns requisitos obrigatórios: