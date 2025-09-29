Para 2026, o governo federal estima que o salário mínimo será de R$ 1.631, representando um aumento significativo em relação aos atuais R$ 1.518. O reajuste considera uma inflação prevista de 3,6% e inclui um ganho real de 2,5%, o que deve ampliar o poder de compra de milhões de brasileiros.

O aumento integra o PLOA de 2026 (PLN 15/2025), que também projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,44% para o próximo ano. A proposta estabelece limites e metas para as despesas do governo, incluindo um teto para gastos primários de R$ 2,428 trilhões e uma meta de resultado primário de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.

O novo salário mínimo deve começar a valer no início do próximo ano, beneficiando principalmente os idosos que dependem desse recurso para complementar a renda e ter acesso a serviços essenciais, como saúde pública e assistência social, contribuindo para uma melhora significativa na qualidade de vida.

Com um ganho real de 2,5%, o reajuste vai além da simples reposição da inflação, representando um aumento efetivo do poder de compra — especialmente importante para os idosos, que costumam enfrentar maior vulnerabilidade econômica. Esse aumento não apenas melhora a situação financeira desse grupo, como também fortalece o consumo e promove maior inclusão social.

Impacto direto nos benefícios previdenciários

O reajuste do salário mínimo tem impacto direto nos benefícios previdenciários, uma vez que diversos valores pagos pelo INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios, são calculados com base no mínimo nacional.

Com o aumento para R$ 1.631 em 2026, os beneficiários terão um incremento automático em seus pagamentos, o que contribui para melhorar sua renda mensal e garantir maior acesso a necessidades básicas, incluindo alimentação, saúde e moradia.