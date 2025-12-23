O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para diversas regiões do Brasil entre os dias 18 e 25 de dezembro de 2025. O cenário climático deve impactar diretamente as celebrações de Natal em todo o país, com previsão de precipitações capazes de alterar eventos ao ar livre. Todas as regiões estão sob risco de instabilidade.

Para o período natalino, o Inmet projeta volumes elevados de chuva, com o Norte registrando acumulados acima de 50 mm, especialmente no Amazonas e no Pará. Na Bahia e no Maranhão, os volumes devem ser semelhantes, sobretudo no fim da semana. Já no Centro-Oeste e no Sudeste, a previsão indica chuvas ainda mais intensas, que podem ultrapassar 70 mm em alguns pontos.

O Sul do Brasil deve registrar volumes elevados de chuva, com maior destaque para a região central. No Sudeste, a previsão indica pancadas rápidas, porém intensas, especialmente em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o tempo tende a permanecer com temperaturas mais amenas, mesmo com a presença de nuvens, cenário que pode favorecer comemorações ao ar livre.

E quais são as perspectivas para o Reveillon?

O cenário climático para o Ano Novo seguirá marcado por contrastes. No Nordeste, cidades como Fortaleza e Recife devem registrar céu encoberto, porém sem previsão de chuvas intensas, favorecendo comemorações mais tranquilas.

Já no Norte, a instabilidade continua, com maior chance de temporais e trovoadas, enquanto o Centro-Oeste deve manter o padrão de chuvas recorrentes. Diante desse quadro, a recomendação é acompanhar atentamente as atualizações da previsão do tempo para organizar as celebrações de fim de ano com segurança.