Condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio em junho de 2010, o goleiro Bruno Fernandes está de volta ao futebol acreano. Ídolo do Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009, ele vestirá a camisa do Vasco-AC após atuar no rival Rio Branco em 2020, com 18 jogos disputados na ocasião.

Segundo o portal ge.globo, Bruno se apresentou na última segunda-feira (16), no Campo da Fazendinha, em Rio Branco, e pode ser opção do Vasco para o duelo diante do Velo Clube nesta quinta-feira (19), válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Antes de retornar ao Acre, o goleiro havia se aventurado no futebol do Espírito Santo. Sua estadia no Capixaba Sport Clube, no entanto, durou muito pouco. Após somente três aparições no Campeonato Capixaba, Bruno entrou em rota de colisão com a diretoria do clube por salários atrasados e teve seu contrato rescindido.

No começo deste mês, o goleiro compartilhou nas redes sociais fotos celebrando o “retorno” ao Maracanã, desta vez como torcedor do Flamengo. Poucos dias depois, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu prazo de cinco dias, a partir da intimação, para que Bruno comparecesse ao Conselho Penitenciário e regularizasse sua situação no livramento condicional.

Passagem de Bruno pelo Acre contou com polêmica

Condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio — com quem teve Bruninho Samudio, atualmente goleiro das categorias de base do Botafogo — Bruno acumulou polêmicas em sua primeira passagem pelo Rio Branco.

Logo após o anúncio da contratação, uma rede de supermercados da capital decidiu suspender o patrocínio ao clube. Na mesma época, a então técnica Rose Costa, que desenvolveria um trabalho no futebol feminino, também se desligou. Em setembro de 2020, durante sua estadia no Acre, o goleiro chegou a utilizar tornozeleira eletrônica por determinação judicial.