A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes de café torrado e moído, nas versões extraforte e tradicional, da marca Câmara, de origem desconhecida. Além disso, proibiu sua fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e consumo.

Segundo nota da Anvisa, a decisão foi motivada após portaria da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro constatar a origem irregular do produto. A agência destacou ainda que as empresas citadas como fabricantes nas embalagens não possuem registro ou regularização válida.

Conforme o comunicado, um laudo de análise do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro, identificou fragmentos de corpo estranho, semelhantes a vidro, no lote nº 160229 do café. A Anvisa reforçou que todos os lotes e unidades do produto estão proibidos.

Outros itens também foram alvo da medida. A Anvisa determinou o recolhimento de todos os alimentos, incluindo suplementos, produzidos pela empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Além disso, foram suspensas a fabricação, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso desses produtos.

De acordo com a agência, a decisão ocorreu após uma inspeção sanitária realizada entre 15 e 17 de setembro, que identificou falhas graves no cumprimento das boas práticas de fabricação por parte da empresa.

Qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde e tem como papel central proteger e promover a saúde da população brasileira. Suas funções principais incluem:

Regular e fiscalizar produtos e serviços que possam impactar a saúde, como alimentos, medicamentos, vacinas, cosméticos, saneantes, agrotóxicos, cigarros, sangue e hemoderivados.

Controlar a produção, importação, comercialização e uso desses produtos, garantindo qualidade, segurança e eficácia.

Atuar na vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, prevenindo a entrada e disseminação de riscos sanitários no país.

Estabelecer normas e padrões técnicos, como rotulagem de alimentos, bulas de medicamentos e critérios de boas práticas de fabricação.