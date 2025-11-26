Para muitos viajantes, sentar em um bar e apreciar uma cerveja ou drinque faz parte da experiência turística. Porém, em algumas regiões do mundo essa prática pode resultar em problemas judiciais, já que a venda e o consumo de álcool são restritos ou totalmente proibidos. A seguir, uma lista elaborada com países onde é importante redobrar a atenção antes de abrir uma garrafa.

Estados Unidos: leis locais ainda restringem o consumo

Embora a chamada Lei Seca tenha sido revogada há décadas, várias cidades norte-americanas seguem aplicando restrições rigorosas ao álcool. Municípios do Mississippi, dezenas de localidades no Alasca e algumas áreas na Flórida, Texas, Arkansas, Alabama e Kentucky mantêm regras que proíbem comércio e ingestão de bebidas alcoólicas.

Índia: permissões especiais e proibições totais

Na Índia, cada estado define suas próprias normas. Em Gujarat, por exemplo, turistas precisam solicitar uma licença específica, obtida de hotéis ou no aeroporto de Ahmedabad. Já em regiões como Lakshadweep, Manipur, Mizoram e Nagaland, o álcool é completamente proibido.

Emirados Árabes Unidos: turismo com limitações

Dubai e Abu Dhabi permitem que visitantes consumam bebidas em bares, hotéis e estabelecimentos autorizados. Contudo, beber em público é proibido. Em Sharjah, as restrições são absolutas e o álcool é vetado.

Brunei: entrada controlada de bebidas

No pequeno sultanato de Brunei, a venda é proibida. Ainda assim, estrangeiros não muçulmanos podem ingressar com pequenas quantidades — desde que apresentem uma autorização específica.

Bangladesh e Paquistão: oferta limitada e riscos

Em Bangladesh, poucos lugares oferecem bebidas alcoólicas, geralmente hotéis e restaurantes destinados a turistas. O Paquistão também impõe controle severo, permitindo venda legal apenas a visitantes em grandes redes hoteleiras, enquanto o mercado ilegal envolve riscos altos à saúde.

Irã, Líbia, Iêmen e Kuwait: proibições severas

No Irã, punições extremas são aplicadas a quem for flagrado consumindo álcool repetidas vezes. Na Líbia e no Kuwait, a venda é proibida e ocorre apenas de maneira clandestina. Já no Iêmen, alguns hotéis atendem turistas, mas o consumo em espaços públicos é proibido.

Para quem planeja viajar, conhecer as regras locais é essencial para evitar transtornos e garantir uma experiência segura.