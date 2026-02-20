Para muitos torcedores, acompanhar o Mundial de perto pode exigir mais do que planejamento; talvez exija até a venda de um bem para bancar o sonho. A poucos meses do mundial, os preços dos ingressos viraram motivo de espanto.

No site oficial de revenda da FIFA, entradas que já eram caras agora aparecem anunciadas por valores que ultrapassam a tabela original. Para a partida de abertura, por exemplo, na Cidade do México em 11 de junho, ingressos da categoria mais alta nas arquibancadas chegaram a ser ofertados por mais de US$ 5 mil, valor bem acima do preço inicial de US$ 895.

Em jogos da fase de grupos, como França x Senegal, os ingressos também aparecem com valores cinco vezes maiores do que em relação ao número anunciado na primeira etapa das vendas.

Para a final da competição mundial, marcada para 19 de julho, entradas que custavam pouco menos de US$ 8 mil passaram a ser anunciadas a valores próximos a US$ 20 mil.

Oferta, demanda e críticas

A Fifa afirma atuar apenas como intermediária na revenda de ingressos, recebendo comissão e permitindo que o próprio torcedor defina o preço. O modelo de preços adotado, segundo a entidade, acompanha práticas comuns em eventos desse porte na América do Norte, onde estão localizados os países-sede.

Ainda assim, o aumento expressivo nos valores revoltou fãs. Guillaume Auprêtre, representante de um dos principais grupos de torcedores franceses, criticou o que chamou de “ofertas exorbitantes”, alegando que o sistema favorece quem compra para revender, e não quem deseja apoiar a seleção.

Mesmo com valores elevados, muitos dos melhores lugares já aparecem como esgotados, sinal de que há público disposto a pagar.

Sistema variável e nova fase

Desde setembro, a política de preços tem sido alvo de debate. A Fifa defende que aplica um sistema de valores variáveis conforme demanda e disponibilidade, mas nega adotar preços dinâmicos.

Agora, com o encerramento da segunda fase de vendas, a expectativa é que o mercado de revenda ganhe ainda mais força. Uma etapa final de vendas, por ordem de chegada, está prevista para começar em abril e chegar até o final do torneio.