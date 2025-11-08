A cada ano, milhões de brasileiros convivem com a Diabetes Mellitus sem sequer perceber – isso porque muitos dos sintomas são sutis ou atribuídos a outros fatores. Recentemente, estudos detalharam quais são os sinais “verdadeiros” da doença, destacando manifestações como sede persistente, vontade frequente de urinar, perda de peso inexplicada e fadiga extrema.

Esses sintomas, segundo especialistas, estão diretamente ligados ao excesso de glicose no sangue, que interfere no funcionamento do organismo e causa desidratação, cansaço e perda de massa muscular. Outro sinal frequentemente ignorado é a visão turva, resultado das alterações nos vasos sanguíneos dos olhos causadas pelo alto índice de açúcar.

Além disso, feridas que demoram a cicatrizar, formigamento nas mãos e pés e infecções recorrentes também podem indicar o avanço da doença. Identificar esses sinais precocemente é essencial para evitar complicações graves, como problemas cardiovasculares, renais e neurológicos.

Por isso, médicos reforçam a importância de realizar exames regulares e manter uma alimentação equilibrada, com controle de açúcares e carboidratos simples. A boa notícia é que, com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível controlar a diabetes e levar uma vida saudável.

Prevenção e controle: o papel dos hábitos diários na luta contra a diabetes

Controlar a diabetes vai muito além do uso de medicamentos — envolve principalmente a adoção de um estilo de vida equilibrado. A prática regular de exercícios físicos ajuda o corpo a utilizar melhor a glicose e reduz a resistência à insulina, enquanto uma dieta rica em fibras e pobre em açúcares simples contribui para manter os níveis de glicemia estáveis ao longo do dia.

Dormir bem e evitar o estresse excessivo também são medidas importantes, já que o desequilíbrio hormonal pode agravar o quadro da doença. Além dos cuidados pessoais, o acompanhamento médico contínuo é indispensável. Consultas periódicas, exames de sangue e o monitoramento da pressão arterial e do colesterol permitem detectar alterações precoces e ajustar o tratamento conforme necessário.