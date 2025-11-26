Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar em uma decisão continental neste sábado, 29, às 18h (horário de Brasília), pela final da Copa Libertadores de 2025. O confronto será disputado no Estádio Monumental, em Lima, e já causa grande expectativa entre torcedores. Porém, além das análises esportivas tradicionais, um episódio inusitado tem ganhado destaque nas redes sociais.

Gato vira “vidente” e aponta favorito

O protagonista da vez é Milu, um gato que viralizou semanas atrás ao “prever” a vitória do Lanús sobre o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana. Repetindo o ritual que o tornou famoso, o felino foi colocado diante de dois potes de ração, cada um representando um dos finalistas da Libertadores: Palmeiras e Flamengo.

Sem demonstrar dúvida, Milu escolheu o recipiente correspondente ao Palmeiras. O registro rapidamente se espalhou pela internet e já ultrapassou 300 mil visualizações. A brincadeira alimentou o clima de rivalidade e provocou reações bem-humoradas de torcedores de ambos os clubes.

Disputa paralela no Campeonato Brasileiro

A repercussão da previsão coincidiu com um momento importante também no cenário nacional. Após a conclusão da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo assumiu a liderança isolada da competição, somando 74 pontos. O Palmeiras aparece logo atrás, com 70.

Com essa vantagem, o time comandado por Filipe Luís pode garantir o título brasileiro ainda nesta semana. Para que isso aconteça, o Flamengo precisa vencer o Atlético-MG na Arena MRV e torcer para que o Palmeiras seja derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre. Os dois confrontos acontecem nesta terça-feira, 25, às 21h30.

Estratégias distintas para sequência da temporada

Conhecido por sua postura cautelosa e foco em decisões, o técnico Abel Ferreira optou por poupar 11 jogadores, que permaneceram em São Paulo. Já o Flamengo viajou para Belo Horizonte com força máxima, embora ainda não tenha confirmado oficialmente a escalação titular.

Com expectativas altas dentro e fora dos gramados, a final continental promete fortes emoções — seja para os supersticiosos que confiam no palpite do gato Milu, seja para aqueles que acreditam apenas no desempenho dentro de campo.