Nascida em 1911 na atual Macedônia do Norte, a vidente Vangelia Pandeva Dimitrova, mais conhecida como Baba Vanga, se tornou mundialmente famosa por conta de suas previsões, que anteciparam muitos acontecimentos futuros, ainda que por meio de interpretações.

Devido à falta de objetividade em muitas de suas visões, ela recebeu inúmeras críticas de céticos. Contudo, paralelamente, as coincidências entre o que foi descrito por Baba Vanga e diversos eventos históricos, como os ataques terroristas de 11 de setembro e a explosão da usina de Chernobyl, reforçaram uma base consistente de admiradores.

Por conta disso, mesmo após três décadas de sua morte, as previsões da vidente ainda recebem bastante atenção. E vale ressaltar que, de acordo com relatos, ela previu que 2026 será um ano de grandes acontecimentos, embora muitos deles não sejam positivos.

Desastres naturais: de acordo com as visões de Baba Vanga, grandes terremotos, erupções vulcânicas e eventos climáticos extremos tomarão conta de 2026, o que vem sendo comprovado por ocorrências em diversos países;

Conflitos globais: a vidente também teria previsto que o ano seria marcado por confrontos que se iniciariam entre nações, embora algumas interpretações apontem que 2026 pode apenas estender consequências anteriores;

Turbulência econômica: entusiastas de Baba Vanga sugerem que uma instabilidade econômica prevista anteriormente pela vidente pode continuar surtindo efeito em 2026;

Consequências do contato extraterrestre: embora o contato com seres de outro planeta esteja entre os objetivos da humanidade, de acordo com as previsões de Baba Vanga, este evento pode abalar a economia.

Pespectivas positivas de Baba Vanga: o outro lado as visões da vidente

Apesar de uma parcela significativa das previsões atribuídas a Baba Vanga para 2026 apontar cenários negativos, seus seguidores ressaltaram a existência de alguns acontecimentos considerados promissores, como: