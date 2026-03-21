Entre publicações e momentos compartilhados nas redes sociais, a influenciadora digital Virgínia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior (Vini Jr.) frequentemente exibem gestos de carinho que reforçam que seu relacionamento atravessa uma fase bastante positiva.

Entretanto, para a médium Chaline Grazik, popularmente conhecida como a “Vidente das Estrelas”, há uma tempestade severa a caminho, já que o casal pode enfrentar um término ainda este ano.

Sem se aprofundar em detalhes, deixando em aberto quem cometerá o ato que levará à separação, ela afirmou que uma traição pode acabar colocando um ponto final na história do casal.

Chaline também afirmou que há uma gestação no caminho de Virgínia e, por conta disso, o casal tentará apaziguar a situação. Entretanto, apesar dos esforços, ela determinou que o relacionamento pode estar com os dias contados, já que a confiança ficará totalmente abalada.

Embora as previsões da vidente, que segundo ela, se manifestam através de sonhos e clarividência desde a infância, costumem se mostrar precisas, fãs do casal torcem para que, desta vez, ela esteja equivocada, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, Vini Jr. e Virgínia aparentam estar muito felizes.

Os acertos da “Vidente das Estrelas”

O comentário de Chaline Grazik sobre o casal ganhou grande repercussão, principalmente em razão do histórico da vidente, que já previu diversos acontecimentos que acabaram viralizando nas redes sociais. Entre eles, destacam-se:

Acidente de Marília Mendonça, tendo previsto o ocorrido que tirou a vida da cantora;

Acidentes aéreos, incluindo menções à empresa Voepass em 2024;

Desastres naturais, como o caso ocorrido na cidade de Juiz de Fora (MG) no começo do mês;

Casos internacionais, como o envolvimento de atores de Hollywood em polêmicas e aumento de tensões entre países;

Saúde de famosos, chegando inclusive a prever problemas como o do humorista Marquito e de figuras políticas amplamente conhecidas.