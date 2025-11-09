Há mais de trinta anos, a vidente búlgara Baba Vanga — falecida em 1996 — teria previsto que o ano de 2025 marcaria o começo do fim da humanidade. De acordo com as profecias atribuídas a ela, uma guerra de grandes proporções teria início na Europa, provocando a destruição em massa e afetando drasticamente a população do continente.

Esse conflito, segundo as previsões, desencadearia uma sucessão de desastres naturais, crises políticas globais e transformações tecnológicas fora de controle, que acabariam levando à extinção da vida na Terra no ano de 5079. Conhecida como o “Nostradamus dos Bálcãs”, Baba Vanga ganhou fama mundial por suas supostas visões sobre o futuro.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Baba Vanga passou a ser procurada por figuras influentes, como o czar búlgaro Boris III e o líder soviético Leonid Brezhnev. Com o passar dos anos, várias de suas previsões ganharam notoriedade por, supostamente, terem se concretizado — entre elas, os atentados de 11 de setembro, o desastre de Chernobyl e até a eleição de Barack Obama.

Além do conflito na Europa, Baba Vanga teria previsto para 2025 uma série de desastres naturais, incluindo terremotos na costa oeste dos Estados Unidos, inundações em grande escala e a erupção de vulcões antes considerados adormecidos. A vidente também teria indicado o fortalecimento da Rússia, prevendo a reeleição de Vladimir Putin e a consolidação do país como uma potência dominante no cenário geopolítico.

Por outro lado, nem todas as previsões de Baba Vanga são alarmantes. Ela também teria antecipado importantes avanços científicos na medicina, incluindo a criação de órgãos cultivados em laboratório e progressos expressivos no tratamento e combate ao câncer.