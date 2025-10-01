Em um plenário repleto de mais de 1.110 convidados, que se acomodavam entre poltronas, cadeiras e corredores, o Supremo Tribunal Federal (STF) empossou seu novo presidente, Edson Fachin, e o vice-presidente, Alexandre de Moraes. Entre o público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou a cerimônia ao lado da primeira-dama, Janja.

Horas depois do encerramento da posse de Fachin, o próprio Lula compartilhou um vídeo com cenas de sua visita ao STF e uma interação com Alexandre de Moraes chamou a atenção. Os dois aparecem rindo após o ministro brincar com o presidente ao perguntar do atacante Yuri Alberto, que havia perdido um pênalti pelo Corinthians um dia antes.

Alexandre de Moraes para Lula no STF: "E o Yuri Alberto, hein?"



🎥 Reprodução pic.twitter.com/ebQrf69W5W — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 30, 2025

Nas imagens é possível ver Lula colocando as mãos do rosto em forma de lamentação. Assim como o presidente, Alexandre de Moraes é torcedor declarado do Corinthians e já marcou presença na Neo Química Arena em diversas oportunidades. No domingo (28), o Alvinegro foi derrotado, em casa, pelo Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro.

Mesmo após perder a penalidade de maneira bisonha, ao apenas recuar a bola para o goleiro Rossi, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. O Flamengo, no entanto, viraria a partida com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

Flamengo chegou a 53% de chances de título

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 54 pontos conquistados e, segundo cálculos da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alcançou os 53% de probabilidade de ficar com o troféu do Brasileirão. Vice-líder, o Cruzeiro tem apenas 15,3% de chances. Já o Palmeiras, terceiro colocado, tem números melhores: 30,1%.

A diferença se explica no número de jogos disputados. Enquanto o Cruzeiro já tem 25 partidas, o Palmeiras ainda tem dois jogos a cumprir contra Juventude e Santos. Fechando o G4, o surpreendente Mirassol tem probabilidade de 1,2% de ser campeão.