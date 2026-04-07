Imagens impressionantes divulgadas pela NASA estão chamando a atenção do mundo ao revelar detalhes inéditos da Lua durante a missão Artemis II. Registradas pelos próprios astronautas a bordo da nave Orion, as fotos mostram regiões pouco exploradas do satélite natural, incluindo o misterioso lado oculto, que nunca é visível da Terra.

As imagens revelam um cenário marcado por crateras profundas, sombras intensas e um relevo extremamente irregular, bastante diferente da face visível da Lua. Esse contraste ocorre porque o lado oculto possui uma quantidade muito maior de impactos de meteoritos ao longo de bilhões de anos, o que cria uma aparência mais áspera e sombria.

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Outro fator que contribui para o aspecto impressionante das fotos é a iluminação. Durante o sobrevoo, apenas parte da superfície estava iluminada, o que intensificou as sombras e destacou ainda mais os contornos das crateras. Esse jogo de luz e escuridão proporcionou registros únicos, que ajudam cientistas a entender melhor a composição e a formação da Lua.

A missão Artemis II representa um marco histórico na exploração espacial, sendo o primeiro voo tripulado a viajar tão longe da Terra desde o fim do programa Apollo. Além de capturar imagens inéditas, os astronautas também puderam observar fenômenos raros, como eclipses vistos do espaço e regiões jamais contempladas diretamente por humanos.

Astronautas celebraram momento histórico

Durante a passagem pelo lado oculto da Lua, a tripulação da Artemis II teve a oportunidade de observar áreas que nenhum ser humano havia visto diretamente até então. O momento foi descrito como histórico e emocionante, já que os astronautas registraram paisagens completamente diferentes do que se conhece tradicionalmente do satélite natural.

Mesmo diante da grandiosidade da experiência, houve espaço para momentos descontraídos. Os astronautas celebraram a conquista com pequenos gestos simbólicos a bordo, como compartilhar alimentos durante o trajeto.