Conhecido por seu aroma forte e sabor ácido, o vinagre é amplamente utilizado na culinária como tempero para saladas e marinadas ou ainda para conservar legumes, verduras e vegetais, impedindo o crescimento de microrganismos.

Contudo, por conta de suas propriedades ácidas, o condimento também é conhecido por ser um agente de limpeza natural extremamente eficiente, capaz de auxiliar na remoção de sujeiras difíceis e eliminar odores.

E é justamente por conta desta segunda função que o vinagre pode ser essencial para manter a geladeira, que com o tempo, pode acumular mau cheiro por conta do acúmulo de alimentos, sempre higienizada e com um aroma mais agradável.

O ácido acético presente no condimento é capaz de neutralizar odores de alimentos como queijos, carnes e até mesmo produtod vencidos, além de contribuir para a remoção de mofo e gordura. E para utilizar o vinagre para este fim, basta seguir o passo a passo abaixo:

Em um recipiente, misturar uma parte de vinagre de álcool branco com 2 ou 3 partes de água morna;

com 2 ou 3 partes de água morna; Com a ajuda de um pano macio ou esponja não abrasiva, esfregar a mistura resultante nas paredes, prateleiras e gavetas da geladeira ;

; Por fim, secar as áreas higienizadas com um pano de algodão.

Neutralizador de odores: como ampliar o poder de limpeza do vinagre

A ação do vinagre costuma apresentar resultados em curto prazo, sendo perceptível em poucas horas ou no dia subsequente à limpeza. Entretanto, por conta da constante circulação de alimentos na geladeira, odores podem voltar a se manifestar rapidamente.

Mas vale lembrar que é possível potencializar sua capacidade de neutralizar odores sem a necessidade de aumentar a frequência de higienização da geladeira, já que existe um truque para garantir que o vinagre atue de forma contínua.

Após higienizar o eletrodoméstico, basta despejar um pouco do condimento em um recipiente que, por sua vez, deve ser posicionado em uma das prateleiras da geladeira e trocado depois de alguns dias. Desta forma, maus odores ficam extintos por mais tempo.