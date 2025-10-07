O relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr. chegou ao fim. De acordo com o jornalista Leo Dias, a influenciadora afirmou que os dois estavam apenas se conhecendo e não mantinham um compromisso sério. No entanto, o término ocorreu após a divulgação de prints de conversas do atacante com a modelo Day Magalhães.

Durante o programa Melhor da Tarde, nesta terça-feira (7/10), Leo Dias detalhou conversas que manteve com Virginia, nas quais ela comentou sobre o envolvimento de Vini Jr. com a modelo brasileira. Day Magalhães revelou mensagens íntimas trocadas com o jogador ao longo de meses, inclusive recentemente, enquanto Virginia estava em sua casa em Madrid, na Espanha.

“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, disse Virgínia em mensagem encaminhada ao jornalista. Segundo Leo Dias, a influenciadora teria ficado decepcionada.

No entanto, durante a conversa, o jornalista percebeu que a ex-esposa de Zé Felipe já estava levando a situação na brincadeira, enviando para ele uma figurinha no WhatsApp com a seguinte frase: “Tudo dando errado conforme o esperado”.

O relacionamento de Virginia Fonseca e Vinícius Jr.

Início do envolvimento: O affair começou como um período de conhecimento mútuo, sem compromisso sério declarado por Virginia.

Exposição de conversas: Prints de mensagens entre Vinícius Jr. e a modelo Day Magalhães vieram à tona, mostrando um envolvimento paralelo.

Fim do relacionamento: O affair entre Virginia e Vinícius Jr. chegou ao fim após a divulgação dessas conversas.

Reação de Virginia: Durante conversas com o jornalista Leo Dias, a influenciadora comentou sobre a situação e demonstrou bom humor, inclusive enviando figurinha no WhatsApp ironizando o ocorrido.