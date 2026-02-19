A influenciadora Virginia Fonseca manifestou apoio ao namorado Vinicius Junior após ele voltar a ser alvo de racismo durante partida da Liga dos Campeões, disputada na última terça-feira (17).

O jogador do Real Madrid relatou ter sido chamado de “macaco” por torcedores adversários. Após o jogo, o atleta usou as redes sociais para se posicionar publicamente.

Em nota, Vini Jr classificou os racistas como “covardes” e criticou a falta de medidas eficazes para coibir esse tipo de crime nos estádios. Ele também demonstrou indignação ao mencionar que recebeu cartão amarelo por comemorar um gol e que o protocolo antirracismo foi aplicado de forma ineficiente.

“Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória”, escreveu o atacante, ressaltando que preferia que o destaque fosse o desempenho em campo.

Nas últimas temporadas, o jogador tem sido uma das principais vozes na denúncia de ofensas racistas no futebol espanhol.

Apoio público nas redes sociais

Diante do ocorrido, Virginia compartilhou a publicação feita pelo jogador e adicionou um emoji de coração, gesto interpretado por seguidores como demonstração de solidariedade.

Foto: Reprodução/Instagram

Debate volta à pauta

O novo episódio reforça a pressão sobre organizadores e autoridades esportivas para que adotem punições mais rigorosas, com protocolos mais efetivos e responsabilização dos envolvidos.