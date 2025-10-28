Depois de semanas de rumores, Virginia Fonseca e Vini Jr. finalmente confirmaram o relacionamento. O casal compartilhou um carrossel de fotos no Instagram, mostrando-se abraçados em um quarto totalmente decorado com corações. A confirmação veio semanas após polêmicas envolvendo uma suposta traição de Vinicius.

Na ocasião, Virginia chegou a afirmar que o “romance” entre os dois havia chegado ao fim e se mostrou extremamente decepcionada. Dias depois, Vini Jr. pediu desculpas publicamente através do Instagram. Os sinais do affair entre os dois começaram após inúmeras viagens da ex esposa de Zé Felipe à Espanha, país onde o jogador vive. Com isso, Virgínia voltou atrás na decisão e aceitou o relacionamento com o craque.

Com a turbulência superada, Virginia e Vini Jr. compartilharam um carrossel de fotos em um quarto decorado com balões em formato de coração e uma cama coberta de pétalas formando as iniciais do casal. Nos comentários, fãs e amigos celebraram a publicação. “O menino tá amando”, brincou Neymar.

O casal já havia sido registrado em suas primeiras aparições públicas, compartilhadas pelos amigos Éder e Tainá Militão. Uma das fotos mostrava os dois lado a lado em um jatinho particular, retornando de Mônaco para Madri. A nova aparição aconteceu um dia após Virginia e Vini Jr. divulgarem o primeiro registro oficial juntos nas redes sociais.

Na ocasião, eles posaram em um restaurante em Mônaco, mas o atacante do Real Madrid preferiu cobrir o rosto. Nesta terça-feira (28), porém, o craque do Real Madrid era só sorrisos ao lado da amada. Os dois ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.