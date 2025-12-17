O setor de telecomunicações no Brasil se prepara para uma transformação relevante com o fim de um dos serviços mais tradicionais da Vivo. A operadora, que figura entre as maiores do país, anunciou que encerrará oficialmente a concessão de telefonia fixa em 31 de dezembro de 2025.

A decisão simboliza o encerramento de um ciclo e a transição para um novo modelo de atuação, focado no avanço tecnológico e no fortalecimento da conectividade digital em todo o país. A medida, no entanto, faz parte de um movimento mais amplo e não foi adotada de forma isolada.

A iniciativa integra um movimento articulado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que vem atualizando as normas do setor para permitir a migração do antigo regime de concessão para o modelo de autorização privada. A proposta é alinhar as operações à realidade atual do mercado, diante da queda acentuada na demanda por linhas de telefonia fixa nos últimos anos.

A partir de 2026, a Vivo abandonará oficialmente o regime de concessão pública e passará a operar como prestadora privada, ganhando maior liberdade para investir e ampliar suas redes. A mudança não implica o desaparecimento total da telefonia fixa, que continuará existindo apenas em localidades onde ainda não haja alternativas tecnológicas viáveis.

Mudança acompanha avanço tecnológico e nova dinâmica do mercado

A decisão da Vivo reflete a transformação no comportamento dos consumidores e o avanço das tecnologias de comunicação, como a internet de alta velocidade e a telefonia móvel. Com a popularização de serviços digitais e aplicativos de mensagens, o uso da telefonia fixa perdeu espaço, tornando o modelo de concessão cada vez menos sustentável para as operadoras.

Nesse novo cenário, a empresa passa a direcionar seus investimentos para áreas estratégicas, como fibra óptica, redes móveis e soluções digitais. A expectativa é que a mudança contribua para a ampliação da cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços, especialmente em regiões que ainda carecem de infraestrutura moderna de conectividade.