Quando o assunto é espaço urbano, algumas cidades brasileiras chamam atenção pela falta dele. Ruas estreitas, prédios colados e uma concentração populacional altíssima transformam o dia a dia dos moradores em um verdadeiro desafio de convivência. Mas afinal, qual é a cidade mais “apertada” do Brasil? O Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 trouxe a resposta.

Segundo os dados, Taboão da Serra, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, ocupa o primeiro lugar como a cidade mais “apertada” do Brasil. Com pouco mais de 20 km² de área e uma população que ultrapassa os 290 mil habitantes, o município apresenta uma densidade demográfica impressionante — superior a 14 mil pessoas por quilômetro quadrado.

Essa concentração coloca Taboão da Serra à frente de grandes capitais e evidencia os desafios de mobilidade, moradia e infraestrutura enfrentados por quem vive em um dos territórios mais compactos do país. Apesar do tamanho reduzido, Taboão da Serra é um importante polo econômico e urbano da Grande São Paulo.

A cidade cresceu rapidamente nas últimas décadas, impulsionada pela proximidade com a capital e pela oferta de empregos e serviços. No entanto, esse crescimento acelerado ocorreu de forma desordenada, resultando em ocupações irregulares, trânsito intenso e carência de áreas verdes.

Curiosidades sobre Taboão da Serra (SP)

📍 Cidade mais “apertada” do Brasil: tem cerca de 20 km² de área e mais de 290 mil habitantes, resultando em uma densidade demográfica superior a 14 mil pessoas por km².

🏙️ Localização estratégica: faz divisa direta com a capital paulista e é parte da Região Metropolitana de São Paulo, o que atrai moradores que trabalham na cidade de São Paulo.

🛣️ Origem do nome: o termo “Taboão” vem da planta taboa, comum na região, e “da Serra” faz referência ao relevo acidentado do local.

🕰️ Emancipação recente: tornou-se município em 1959, após se desmembrar de Itapecerica da Serra.

💼 Economia forte: abriga centros comerciais, indústrias e um dos maiores shoppings da região, o Taboão Plaza Outlet.

🚗 Trânsito intenso: por ser uma das principais rotas de acesso à capital, enfrenta congestionamentos diários, especialmente na BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt).

🌳 Poucas áreas verdes: devido à alta urbanização, a cidade sofre com escassez de parques e espaços públicos abertos.

⚽ Paixão pelo futebol: o Clube Atlético Taboão da Serra, conhecido como “CATS”, é símbolo local e já revelou talentos para o futebol paulista.

🏘️ Crescimento acelerado: seu desenvolvimento urbano é um dos mais rápidos da Grande São Paulo, com forte presença de comunidades e comércio de bairro.

❤️ Identidade forte: mesmo enfrentando desafios urbanos, Taboão da Serra é reconhecida pela hospitalidade de seus moradores e pelo espírito comunitário.