Pouca gente sabe, mas combinar calor intenso com o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer sérios riscos à saúde. Em dias de temperaturas elevadas, o corpo já enfrenta maior esforço para manter a hidratação e regular a temperatura, e o álcool potencializa a desidratação e a sobrecarga do organismo.

O consumo de álcool em altas temperaturas aumenta a perda de líquidos, já que a substância tem efeito diurético e intensifica a eliminação de água e sais minerais pela urina. Isso pode provocar tontura, fraqueza, queda de pressão arterial e até desmaios, além de elevar o risco de insolação e exaustão térmica.

Outro ponto de atenção é que a bebida alcoólica interfere na percepção dos sinais de alerta do corpo, como sede e cansaço, o que faz muitas pessoas ignorarem os sintomas iniciais da desidratação. Por isso, especialistas recomendam redobrar os cuidados e priorizar sempre a ingestão de água e líquidos isotônicos em dias de calor extremo.

Além disso, a combinação de álcool e calor intenso pode afetar diretamente o funcionamento do coração e do sistema nervoso central. O esforço adicional para manter a temperatura corporal estável, somado ao efeito depressor do álcool, pode resultar em arritmias, dificuldades de coordenação motora e até perda momentânea de consciência.

Em situações mais graves, a soma desses fatores pode evoluir para quadros de desidratação severa e colapso circulatório, exigindo atendimento médico imediato. Dar preferência a água, sucos naturais e bebidas isotônicas é a forma mais segura de manter o organismo equilibrado, garantindo bem-estar e prevenindo complicações de saúde.