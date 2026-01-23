A retomada das aulas costuma despertar apreensão entre estudantes, pais e responsáveis, sobretudo diante da necessidade de reorganizar a rotina, adquirir materiais escolares e ajustar o transporte. No Rio Grande do Sul, esse cenário ganha ainda mais atenção conforme o calendário da rede estadual avança para as etapas finais do processo de matrícula.

Nas últimas semanas, cresceu a procura por informações sobre prazos, confirmação de vagas e entrega de documentos nas escolas estaduais. A busca se intensificou principalmente entre famílias que participaram da segunda chamada de matrículas ou solicitaram transferência dentro da rede pública.

Mesmo com o cronograma de matrículas em andamento, uma dúvida segue recorrente entre as famílias: quando começam, de fato, as aulas na rede estadual gaúcha? O retorno dos estudantes às salas está previsto para 18 de fevereiro de 2026, data válida para todas as escolas estaduais e que marca oficialmente o início do ano letivo em todo o Rio Grande do Sul.

Antes da volta às aulas, a Rede Estadual entra na fase final de validação das matrículas. Entre os dias 20 e 30 de janeiro, os alunos contemplados na segunda chamada devem ir pessoalmente à escola designada para confirmar a vaga, etapa obrigatória que inclui a apresentação da documentação exigida.

Quais documentos são necessários para a confirmação da matrícula

A matrícula apenas é efetivada após a apresentação presencial dos documentos exigidos pela escola. Entre os itens solicitados estão: