Vencedor do prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua atuação em O Agente Secreto (2025), Wagner Moura é um dos nomes mais populares do cinema mundial no momento. Em entrevista recente, o ator surpreendeu ao eleger os dois filmes brasileiros que mais o marcaram, sem incluir Tropa de Elite, franquia que o lançou ao estrelato.

Em entrevista ao canal do YouTube do Letterboxd, durante o lançamento de Guerra Civil (2024), Wagner Moura revelou seus quatro longas favoritos. O ranking faz parte de um jogo popular do aplicativo, no qual os usuários registram e compartilham seus hábitos cinematográficos.

Em duas de suas escolhas, Wagner Moura destacou o cinema brasileiro. O ator elegeu Iracema – Uma Transa Amazônica (1981), dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna, um drama semidocumental que acompanha a viagem de um caminhoneiro pela recém-construída rodovia Transamazônica ao lado de uma prostituta chamada Iracema.

Na sequência, Wagner Moura destacou um ícone da retomada do cinema brasileiro nos anos 1990: Terra Estrangeira (1995). Dirigido por Walter Salles e co-dirigido por Daniela Thomas, o filme retrata a solidão de imigrantes brasileiros em Portugal e os impactos da crise econômica provocada pelas políticas de Fernando Collor.

Companheiro de elenco criticou Wagner Moura

O ator Sandro Rocha, que interpreta um policial em Tropa de Elite, usou as redes sociais para reagir a um vídeo do colega Wagner Moura sobre filmes nacionais que todo brasileiro deveria assistir.

No vídeo de reação, Rocha comentou: “Deixa eu complementar aqui: faltou Cidade de Deus. Clássico, filme antológico. Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Jamais deixem morrer esses três filmes. Eu sei que alguns querem apagar a realidade por causa da ideologia, mas nós ainda estamos aqui.”