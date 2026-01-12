Vencedor do Globo de Ouro de melhor ator de drama por O Agente Secreto, Wagner Moura reúne um patrimônio estimado em US$ 10 milhões. Além de papéis no cinema e na televisão, ele também atua como diretor, produtor e compositor, e já teve passagem pelo jornalismo — habilidades que fortaleceram e diversificaram sua trajetória no mercado artístico.

Reconhecido no Brasil e no exterior, Wagner Moura ganhou projeção com o sucesso de Tropa de Elite e sua sequência, O Inimigo Agora é Outro. No entanto, foi com a série Narcos, da Netflix, ao dar vida ao traficante Pablo Escobar, que o ator alcançou fama mundial, conquistando a crítica e uma indicação ao Globo de Ouro.

Trajetória de Wagner Moura

Nascido em Salvador em 27 de junho de 1976, Wagner Moura viveu parte da infância em Rodelas, no interior da Bahia. Filho de um sargento da Força Aérea e de uma dona de casa, retornou à capital baiana aos 13 anos, onde concluiu o ensino médio e ingressou na Universidade Federal da Bahia, dando início à sua trajetória no teatro.

Depois de atuar em curtas-metragens, Moura passou a integrar o elenco de produções como Mulher por Cima, Abril Despedaçado e As Três Marias. A grande virada na carreira ocorreu em 2003, com Carandiru, seguida pelo filme Deus é Brasileiro, no qual viveu um pescador que acaba se tornando amigo do próprio Criador.

A consagração nacional veio em 2007, com Tropa de Elite. O longa não apenas o colocou entre os principais atores do país, como também conquistou o Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim. Já Tropa de Elite 2 superou o sucesso do primeiro nas bilheterias, consolidando definitivamente o nome de Wagner Moura como um dos grandes astros do cinema brasileiro.

Com a trajetória já consolidada no Brasil, Moura avançou para o mercado internacional ao integrar produções estrangeiras. Em 2013, atuou ao lado de Matt Damon, Jodie Foster e Alice Braga em Elysium, filme que arrecadou mais de US$ 286 milhões mundialmente e marcou sua entrada definitiva em Hollywood.