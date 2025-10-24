O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, anunciou que, a partir de 31 de outubro de 2025, deixará de funcionar em celulares e tablets com sistemas operacionais antigos. A Meta, empresa responsável pelo app, afirmou que a medida visa aumentar a segurança e o desempenho da plataforma e não de defeito nos aparelhos.
De acordo com a Meta, a medida visa assegurar a segurança dos dados e a estabilidade do aplicativo. Com o avanço da tecnologia, o WhatsApp passou a incluir recursos mais avançados, como criptografia de ponta a ponta, verificação em duas etapas e integração com outros serviços da Meta, exigindo, assim, sistemas operacionais mais atualizados.
A empresa alerta que sistemas antigos são mais vulneráveis a falhas de segurança e ataques cibernéticos. Celulares desatualizados podem apresentar lentidão, travamentos, problemas no envio de mensagens e até ter o acesso ao aplicativo bloqueado após o prazo definido.
Para continuar usando o aplicativo, o WhatsApp exige que os dispositivos tenham, no mínimo, Android 5.1 (Lollipop) ou iOS 15.2. Aparelhos que ainda recebem atualizações de sistema continuarão funcionando normalmente. Aparelhos sem suporte técnico, no entanto, precisarão ser substituídos para evitar interrupções no serviço.
Lista de celulares que perderão acesso ao WhatsApp
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
Motorola
- Moto G (1ª geração)
- Moto E (2014)
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG G3
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
iPhones
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Outras marcas
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
