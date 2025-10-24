O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, anunciou que, a partir de 31 de outubro de 2025, deixará de funcionar em celulares e tablets com sistemas operacionais antigos. A Meta, empresa responsável pelo app, afirmou que a medida visa aumentar a segurança e o desempenho da plataforma e não de defeito nos aparelhos.

De acordo com a Meta, a medida visa assegurar a segurança dos dados e a estabilidade do aplicativo. Com o avanço da tecnologia, o WhatsApp passou a incluir recursos mais avançados, como criptografia de ponta a ponta, verificação em duas etapas e integração com outros serviços da Meta, exigindo, assim, sistemas operacionais mais atualizados.

A empresa alerta que sistemas antigos são mais vulneráveis a falhas de segurança e ataques cibernéticos. Celulares desatualizados podem apresentar lentidão, travamentos, problemas no envio de mensagens e até ter o acesso ao aplicativo bloqueado após o prazo definido.

Para continuar usando o aplicativo, o WhatsApp exige que os dispositivos tenham, no mínimo, Android 5.1 (Lollipop) ou iOS 15.2. Aparelhos que ainda recebem atualizações de sistema continuarão funcionando normalmente. Aparelhos sem suporte técnico, no entanto, precisarão ser substituídos para evitar interrupções no serviço.

Lista de celulares que perderão acesso ao WhatsApp

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (1ª geração)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

LG G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

iPhones

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Outras marcas