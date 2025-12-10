William Bonner assinou um contrato que mudaria para sempre sua trajetória profissional ao ingressar, em 1985, na Band São Paulo, onde iniciou sua carreira como locutor e apresentador. Antes de se tornar um dos nomes mais influentes do jornalismo brasileiro, Bonner deu seus primeiros passos diante das câmeras na emissora paulista.

Na Band, ele rapidamente ganhou espaço graças à sua postura segura, dicção impecável e habilidade para conduzir programas ao vivo. A experiência serviu como uma verdadeira escola, permitindo que Bonner desenvolvesse o estilo jornalístico que, anos depois, o consagraria nacionalmente.

Seu desempenho chamou a atenção de outras emissoras, abrindo caminho para oportunidades maiores e preparando o terreno para sua chegada à Globo, onde se tornaria uma das figuras mais reconhecidas e respeitadas da televisão brasileira. Já em junho de 1986, Bonner foi a aposta global para comandar o telejornal local SPTV.

Em 1988, ele também assumiu a apresentação do Fantástico. Mas o grande avanço na carreira viria no ano seguinte: ao se mudar para o Rio de Janeiro, Bonner passou a comandar o Jornal da Globo entre 1989 e 1993. Depois disso, esteve à frente do Jornal Hoje até finalmente chegar ao Jornal Nacional, onde permaneceria por quase três décadas como um dos principais rostos do telejornalismo brasileiro.

A consolidação de um nome no jornalismo brasileiro

A transferência para o Rio de Janeiro marcou o início de uma nova fase na carreira de William Bonner, que passou a integrar a linha de frente do jornalismo da Globo. À medida que assumia telejornais de maior relevância, ele conquistava ainda mais reconhecimento por sua seriedade, preparo e habilidade para lidar com notícias de grande impacto nacional.

Essa ascensão constante ajudou a moldar sua imagem como um comunicador confiável, capaz de conduzir momentos decisivos da história do país diante das câmeras. Ao longo dos anos, Bonner se tornou sinônimo de credibilidade, acumulando participações marcantes em coberturas especiais, eleições e entrevistas históricas.