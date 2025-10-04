Contratado para o lugar de Renato Portaluppi, que pediu demissão após a eliminação para o Lanús (ARG) na Copa Sul-Americana, o técnico Luis Zubeldía, de 44 anos, estreou com o pé direito no comando do Fluminense. No domingo (28), o time carioca venceu o clássico contra o Botafogo pelo placar de 2 a 0, com gols de Germán Cano e Lima.

As comemorações para o treinador argentino, no entanto, duraram pouco. Isto porque, na última segunda-feira (29), o Independiente del Valle anunciou que vai acionar a Justiça contra Zubeldía. Tudo porque o técnico, ex-comandante dos rivais LDU e Barcelona de Guayaquil, afirmou que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol.

Além de Zubeldía, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será alvo de processo. O dirigente acusou o Independiente de manipular árbitros para vencer partidas, após um desentendimento com o técnico Javier Rabanal. Segundo Santiago Larriva, diretor do Del Valle, a ação tem como objetivo proteger a integridade do clube.

“Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. (…) Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar”, disse Larriva.

