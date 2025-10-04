Contratado para o lugar de Renato Portaluppi, que pediu demissão após a eliminação para o Lanús (ARG) na Copa Sul-Americana, o técnico Luis Zubeldía, de 44 anos, estreou com o pé direito no comando do Fluminense. No domingo (28), o time carioca venceu o clássico contra o Botafogo pelo placar de 2 a 0, com gols de Germán Cano e Lima.
As comemorações para o treinador argentino, no entanto, duraram pouco. Isto porque, na última segunda-feira (29), o Independiente del Valle anunciou que vai acionar a Justiça contra Zubeldía. Tudo porque o técnico, ex-comandante dos rivais LDU e Barcelona de Guayaquil, afirmou que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol.
Além de Zubeldía, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será alvo de processo. O dirigente acusou o Independiente de manipular árbitros para vencer partidas, após um desentendimento com o técnico Javier Rabanal. Segundo Santiago Larriva, diretor do Del Valle, a ação tem como objetivo proteger a integridade do clube.
“Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. (…) Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar”, disse Larriva.
Os jogos da 27ª rodada do Brasileirão
- 04/10, 18h30 – Fluminense x Atlético-MG
- 04/10, 18h30 – RB Bragantino x Grêmio
- 04/10, 18h30 – Internacional x Botafogo
- 04/10, 21h00 – Corinthians x Mirassol
- 05/10, 16h00 – Vasco da Gama x Vitória
- 05/10, 16h00 – São Paulo x Palmeiras
- 05/10, 18h30 – Bahia x Flamengo
- 05/10, 18h30 – Juventude x Fortaleza
- 05/10, 20h30 – Cruzeiro x Sport Recife
- 05/10, 20h30 – Ceará x Santos
