Quatro estados brasileiros entraram em alerta vermelho para tempestades, segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O nível vermelho é o mais alto na escala de risco e indica situação de grande perigo devido ao volume elevado de chuva previsto para os próximos dias.

De acordo com a previsão, as áreas mais afetadas ficam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Nessas regiões, os temporais podem provocar acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em apenas um dia, o que aumenta significativamente o risco de transtornos.

Especialistas alertam que o volume de precipitação pode causar alagamentos, transbordamento de rios e até deslizamentos de terra em áreas de encosta. Por isso, autoridades recomendam que moradores dessas regiões redobrem a atenção, principalmente em locais que costumam registrar enchentes durante períodos de chuva intensa.

A orientação é acompanhar atualizações da previsão do tempo e seguir recomendações da Defesa Civil em cada estado. Em situações de alerta vermelho, o risco de danos estruturais, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia também pode aumentar durante as tempestades.

Autoridades recomendam atenção redobrada da população

Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que monitora as condições climáticas em todo o Brasil. Quando o nível vermelho é divulgado, significa que há possibilidade de eventos meteorológicos intensos, com risco elevado de prejuízos e acidentes causados pelas fortes chuvas.

Diante desse cenário, órgãos como a Defesa Civil orientam a população a evitar áreas alagadas, ficar longe de encostas e acompanhar os comunicados oficiais. Em casos de emergência, moradores também devem procurar locais seguros e seguir as instruções das autoridades locais.