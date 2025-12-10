A definição de gênio muda conforme a época e a perspectiva de quem avalia. Um indivíduo considerado genial durante o Renascimento pode não ser visto da mesma forma no século XXI. No entanto, para o escritor inglês Craig Wright, todos os gênios possuem algo em comum: três hábitos “secretos”.

Wright é professor na Universidade de Yale, onde ministra o curso Explorando a Natureza do Gênio, e é autor do livro Os Hábitos Secretos dos Gênios. Segundo ele, “QI e notas acadêmicas são superestimados”, e na obra detalha os comportamentos e características que esses indivíduos excepcionais compartilham.

De acordo com Wright, os três hábitos secretos dos gênios podem parecer curiosos à primeira vista, mas são fundamentais para sua produtividade e criatividade. O primeiro hábito é a obsessão: eles mergulham profundamente em suas áreas de interesse, dedicando tempo e atenção quase que exclusivamente a elas.

O segundo hábito é um comportamento físico inusitado: muitos gênios roem as unhas. Wright sugere que esse gesto pode estar ligado à concentração intensa e à forma de lidar com a ansiedade ou frustração durante o processo criativo.

Por fim, o terceiro hábito é a preferência por trabalhar sozinho. A solidão proporciona um ambiente livre de distrações, permitindo que eles desenvolvam pensamentos complexos e soluções inovadoras sem interferências externas. Para Wright, esses três hábitos, por mais estranhos que pareçam, ajudam a explicar parte do que torna um gênio único.

O que esses hábitos revelam sobre a inteligência

Embora pareçam simples ou até estranhos, os hábitos apontados por Wright refletem traços profundos de pessoas altamente criativas e focadas. A obsessão pelo próprio trabalho demonstra dedicação extrema e capacidade de aprofundamento em áreas específicas, enquanto roer as unhas pode ser um reflexo da intensa concentração e do manejo de tensões durante o processo criativo.

Já a preferência por trabalhar sozinho evidencia a importância de um ambiente sem distrações para o desenvolvimento de ideias complexas e soluções inovadoras. Esses comportamentos mostram que a genialidade vai muito além de QI ou notas acadêmicas, envolvendo disciplina, foco e uma forma única de interagir com o mundo ao redor.