Em janeiro, 24 estados brasileiros registraram aumento no preço da gasolina, enquanto o valor do etanol subiu em 25 unidades da federação na comparação com dezembro do ano passado. Com os reajustes, apenas três estados apresentaram condições favoráveis para o abastecimento com etanol em veículos flex.

O levantamento é da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, que considera vantajoso o uso do etanol hidratado quando o preço do litro representa até 70% do valor da gasolina. Acima desse patamar, o combustível fóssil passa a ser mais econômico.

A análise, porém, leva em conta apenas os preços médios estaduais, sem considerar diferenças de consumo entre modelos de veículos. Dentro desse critério, o etanol compensa financeiramente apenas no Amapá, em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso.

Diante desse cenário, a recomendação para os motoristas é acompanhar com atenção os preços praticados nos postos e avaliar o custo-benefício antes de abastecer. Como os valores podem variar dentro de um mesmo estado e o consumo muda de acordo com o modelo do veículo, a escolha entre etanol e gasolina deve ser feita caso a caso para evitar gastos desnecessários.

Preço dos combustíveis exige atenção do motorista

As sucessivas altas nos preços da gasolina e do etanol reforçam a necessidade de planejamento na hora de abastecer. Para quem possui veículo flex, acompanhar as variações semanais pode fazer diferença significativa no orçamento, especialmente em períodos de instabilidade no mercado de combustíveis.

Além do valor exibido na bomba, especialistas recomendam considerar fatores como o consumo médio do veículo e o tipo de trajeto realizado no dia a dia. Essa análise mais cuidadosa ajuda o motorista a fazer uma escolha mais econômica, mesmo em estados onde o etanol, na média, não aparece como a opção mais vantajosa.