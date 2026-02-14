Motoristas que trafegam pela BR-158, BR-436 e MS-112 devem preparar o bolso. Os trechos administrados pela concessionária Way-112 passaram por reajuste nas tarifas de pedágio.

As praças estão localizadas nos municípios de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas.

O aumento foi oficializado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Para veículos da categoria 1, como automóveis, caminhonetas, triciclos e furgões, o valor nas praças P4, P5, P7, P8 e P9 passa de R$ 13,50 para R$ 14,00. Já na praça P6, a tarifa sobe de R$ 4,40 para R$ 4,60.

Valores variam conforme tipo de veículo

A cobrança é definida de acordo com a categoria e o número de eixos do veículo. Nas praças P4, P5, P7, P8 e P9, motocicletas passam a pagar R$ 7,00. Caminhões leves, ônibus e caminhão-trator com dois eixos pagam R$ 28,00.

Caminhões com quatro eixos passam a pagar R$ 56,00, enquanto veículos com nove eixos, como caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque, chegam à tarifa de R$ 126,00.

Na praça P6, os valores são menores. Automóveis pagarão R$ 4,60 e motocicletas, R$ 2,30. Já caminhões com quatro eixos terão tarifa de R$ 18,40.

Impacto para quem depende das rodovias

O reajuste afeta tanto motoristas que utilizam as vias diariamente, especialmente para veículos de múltiplos eixos, quanto transportadoras que operam na região.