O Brasileirão de 2025 chegou em sua reta final com uma emocionante disputa pelo título, já que Palmeiras e Flamengo chegam para a 30ª rodada com a mesma pontuação no topo da tabela. Enquanto a corrida pela taça promete pegar fogo, a luta para fugir do rebaixamento parece estar bem próxima do fim para três postulantes à queda.

Com campanhas bem abaixo do esperado, Juventude, Fortaleza e Sport Recife caminham à passos largos para jogarem a Série B do Brasileirão na próxima temporada. Com apenas 17 pontos conquistados até aqui e na lanterninha da competição, o Sport é quem tem o pior cenário: incríveis 99,79% de chances de cair para a segundona.

Os números da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ainda apontam 90,4% para o Fortaleza e 89,4% para o Juventude. O trio tem jogos complicados nesse fim de semana. O Sport recebe o surprendente Mirassol, o Juventude visita o Grêmio e o Fortaleza enfrenta o vice-líder Flamengo na Arena Castelão.

A quarta e última vaga no rebaixamento é que está mais acirrada. O Vitória, que bateu o Santos na Vila Belmiro na última segunda (20), chegou aos 31 pontos e tem 44,6% de chances de queda. O Peixe, que estacionou nos mesmos 31 pontos, tem 34,8%. Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%), Internacional (5,5%), Corinthians (5,3%) e Bragantino (4,7%) são os outros postulantes.

Os jogos da 30ª rodada do Brasileirão