Em abril deste ano, o destaque no mercado automotivo ficou para o Fiat Argo, que assumiu a liderança entre os automóveis, com 4.906 unidades vendidas até o dia 22 do mês. O Argo superou os principais concorrentes, incluindo o VW Polo, que teve 4.885 unidades vendidas, bem próximo do número do veículo da Fiat.

O desempenho nas vendas do Argo foi resultado de medidas adotadas pela marca. A principal delas foi a redução de preço em algumas versões, o que tornou o modelo mais acessível para quem buscava um carro novo com bom custo-benefício.

Foto: Reprodução/Fiat

Outros destaques

Enquanto o Fiat Argo se destacou entre os carros de passeio, outros modelos também tiveram forte presença no ranking do mercado. O ranking dos mais vendidos, depois do Argo, ficou assim: VW Polo (4.885 unidades), Hyundai Creta (4.670 unidades), VW T-Cross (4.643 unidades) e Hyundai HB20 (4.372 unidades). Essa proximidade nos números mostra um segmento bastante competitivo.