Por conta de fatores como a redução de custos operacionais e a preocupação com o impacto ambiental, os números de vendas de carros elétricos têm crescido ao redor de todo o mundo, inclusive no Brasil.

Vale destacar que, conforme relatado pelo portal Motor Show, só em 2025, foram vendidas cerca de 80,2 mil unidades no mercado nacional, superando os resultados do ano anterior em pouco mais de 30%.

E embora as motivações destacadas anteriormente também sejam válidas para os consumidores brasileiros, há ainda um fator adicional que tem contribuído significativamente para o aumento das vendas: veículos com preços mais acessíveis.

Anteriormente, a questão era tida como um dos principais empecilhos para a compra de carros elétricos. Contudo, hoje em dia, é possível adquirir ótimos modelos investindo a partir de R$ 100 mil. E a faixa de preço engloba estes 5 destaques:

Renault Kwid E-Tech

Valor: R$ 99.990

Totalmente urbano, o E-Tech é o mais barato dentre os carros elétricos 0 km, mas isso não o impede de assegurar uma experiência de alto nível para os condutores. Afinal, o automóvel conta com um motor dianteiro de 65 cv de potência, baterias de 26,8 kWh que garantem 180 km de autonomia e uma série de equipamentos de ponta.

BYD Dolphin Mini GL

Valor: R$ 118.990

Apesar de ser basicamente uma versão mais simples do modelo pequeno da BYD, o veículo conta com um interior espaçoso, um motor de 75 cv de potência e diversos recursos tecnológicos avançados. Além disso, as baterias de 30 kWh de capacidade concedem até 250 km de autonomia.

JAC E-JS1

Valor: R$ 119.990

Por ter sido um dos primeiros modelos elétricos a chegarem no Brasil, o subcompacto da JAC pode parecer ultrapassado em muitos aspectos. Entretanto, seus atributos e eficiência fazem valer a compra de quem aprecia carros da marca.

Geely EX2 Pro

Valor: R$ 123.800

Além de seu porte robusto, o EX2 Pro também se destaca por sua potência, pois conta com um motor elétrico de 116 cv e baterias de 39,4 kWh, que asseguram cerca de 290 km de autonomia. E vale destacar que, em certas ocasiões, é possível encontrá-lo com preços ainda mais acessíveis.

BYD Dolphin GS

Valor: R$ 149.990

Líder de vendas no país, o Dolphin GS conta com um motor de 95 cv de potência. Contudo, além de alguns aspectos físicos e tecnológicos, o carro também se destaca pela autonomia de 291 km, fornecida por sua bateria de aproximadamente 45 kWh.