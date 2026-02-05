O tempo deve permanecer instável em boa parte do Brasil nos próximos dias, com previsão de chuva intensa e risco de temporais, sobretudo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas de perigo para essas áreas, válidos até sexta-feira (5).

Os comunicados apontam chance de grandes volumes de chuva em curto período, além de ventos fortes, descargas elétricas e possíveis transtornos, como alagamentos e falhas no fornecimento de energia. Segundo o meteorologista César Soares, da Climatempo, a principal causa desse cenário é a formação de um novo ciclone extratropical, que contribui para a persistência do tempo instável nessas regiões.

No Sudeste, as chuvas devem alcançar grandes áreas de São Paulo, incluindo o interior, a capital e o litoral, além do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais. Partes do Espírito Santo também estão no radar. Já no Rio de Janeiro, a previsão indica precipitações frequentes, com rápidas aberturas de sol ao longo do dia, mas com tendência de novas pancadas, principalmente no fim da tarde e à noite.

No Centro-Oeste, as chuvas devem se estender por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com pancadas que ganham intensidade do fim da manhã ao período da tarde. Há possibilidade de temporais com rajadas de vento, sobretudo no norte de Mato Grosso do Sul e em regiões de Goiás.

No Sul do país, a tendência é de chuvas mais contínuas no leste do Paraná e de Santa Catarina, com maior intensidade nas áreas litorâneas. Em Curitiba, as pancadas podem se distribuir ao longo do dia, mantendo o céu encoberto e o clima úmido. No Rio Grande do Sul, por outro lado, o tempo deve ficar mais estável na maior parte do estado, o que favorece a elevação das temperaturas e o calor mais intenso no interior.