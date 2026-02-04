Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, aponta que cerca de metade dos casos de demência está ligada a fatores de estilo de vida que podem ser modificados. A pesquisa analisou hábitos associados a alterações cerebrais relacionadas ao declínio cognitivo, como na demência vascular e no Alzheimer.

Entre os principais fatores identificados estão o tabagismo e doenças cardiovasculares, que danificam os vasos sanguíneos e estão fortemente ligados ao acúmulo de alterações na substância branca do cérebro — uma característica da demência vascular. Pressão arterial elevada e altos níveis de colesterol também entram nessa lista, já que afetam negativamente o fluxo sanguíneo e a saúde do tecido cerebral.

Outro fator importante é o diabetes, que foi associado a um maior acúmulo de proteínas como beta-amilóide, ligadas à doença de Alzheimer. O índice de massa corporal (IMC) também tem influência: pessoas com IMC muito baixo podem apresentar maior acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro, acelerando o declínio cognitivo.

A combinação de condições metabólicas e cardiovasculares torna esses fatores ainda mais preocupantes. A boa notícia é que muitos desses fatores estão sob controle do próprio indivíduo e podem ser modificados com hábitos mais saudáveis, como parar de fumar, controlar a pressão arterial, adotar uma alimentação balanceada e manter atividade física regular.

Hábitos do dia a dia influenciam diretamente a saúde do cérebro

Especialistas destacam que fatores ligados ao estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo, má alimentação e doenças não controladas, têm impacto direto na saúde cerebral ao longo dos anos. Esses hábitos podem favorecer inflamações, problemas vasculares e acúmulo de proteínas associadas ao declínio cognitivo.

A boa notícia é que mudanças relativamente simples podem reduzir significativamente o risco de demência. Manter uma rotina ativa, cuidar da saúde cardiovascular e controlar doenças crônicas são medidas que ajudam a preservar as funções cognitivas e a retardar o aparecimento de sintomas.