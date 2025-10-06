Sonhar em ganhar uma bolada e nunca mais precisar trabalhar é um desejo comum entre os brasileiros. Para muitos, a aposta em loterias é o caminho mais próximo desse sonho. Além da já tradicional Mega-Sena da Virada, que movimenta milhões de apostadores no fim de cada ano, outros jogos também oferecem boas oportunidades ao longo das semanas. Entre eles está a Lotomania, considerada uma das mais atrativas pelo formato e pelo valor das premiações.

Como funciona a Lotomania

No jogo, o participante deve marcar 50 números em um universo de 100 disponíveis. Para levar o prêmio principal, é preciso acertar os 20 sorteados. Há ainda faixas de premiação intermediárias para quem fizer entre 15 e 19 acertos. E, de forma curiosa, até quem não acerta nenhuma dezena pode sair ganhando.

Por ser um jogo com diversas possibilidades de prêmio, a Lotomania atrai muitos apostadores. No entanto, a quantia distribuída costuma ser menor que a da Mega-Sena, já que frequentemente há mais de um vencedor por concurso.

Cinco estratégias que podem ajudar

De acordo com especialistas, algumas escolhas podem aumentar as chances de quem aposta: