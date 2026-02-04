No início de fevereiro de 2026, o ranking das pessoas mais ricas do planeta voltou a mostrar grande dominação de bilionários ligados à tecnologia, segundo o levantamento mensal da Revista Forbes. No topo da lista está Elon Musk, com uma fortuna estimada em US$ 775 bilhões, mantendo sua liderança isolada e ampliando a diferença para os demais colocados.

Logo atrás, na segunda posição, aparece Larry Page, cofundador do Google e membro do conselho da Alphabet, cuja fortuna foi estimada em cerca de US$ 277 bilhões, consolidando-se como um dos principais nomes fora do setor automotivo e aeroespacial.

Em terceiro lugar está Sergey Brin, também cofundador do Google, que subiu duas posições no ranking e agora acumula um patrimônio em torno de US$ 255 bilhões, impulsionado pela valorização das ações da empresa. O quarto lugar é ocupado por Jeff Bezos, fundador da Amazon, com aproximadamente US$ 250 bilhões.

Mesmo afastado da gestão diária da empresa que criou, ele segue entre os bilionários mais ricos do mundo graças aos investimentos contínuos em tecnologia e novas áreas de negócios. Fechando o top 5 está Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com cerca de US$ 246 bilhões, após uma valorização importante das ações da companhia que controla redes sociais como Facebook e Instagram.

As 10 pessoas mais ricas do mundo segundo a Forbes