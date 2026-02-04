No início de fevereiro de 2026, o ranking das pessoas mais ricas do planeta voltou a mostrar grande dominação de bilionários ligados à tecnologia, segundo o levantamento mensal da Revista Forbes. No topo da lista está Elon Musk, com uma fortuna estimada em US$ 775 bilhões, mantendo sua liderança isolada e ampliando a diferença para os demais colocados.
Logo atrás, na segunda posição, aparece Larry Page, cofundador do Google e membro do conselho da Alphabet, cuja fortuna foi estimada em cerca de US$ 277 bilhões, consolidando-se como um dos principais nomes fora do setor automotivo e aeroespacial.
Em terceiro lugar está Sergey Brin, também cofundador do Google, que subiu duas posições no ranking e agora acumula um patrimônio em torno de US$ 255 bilhões, impulsionado pela valorização das ações da empresa. O quarto lugar é ocupado por Jeff Bezos, fundador da Amazon, com aproximadamente US$ 250 bilhões.
Mesmo afastado da gestão diária da empresa que criou, ele segue entre os bilionários mais ricos do mundo graças aos investimentos contínuos em tecnologia e novas áreas de negócios. Fechando o top 5 está Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com cerca de US$ 246 bilhões, após uma valorização importante das ações da companhia que controla redes sociais como Facebook e Instagram.
As 10 pessoas mais ricas do mundo segundo a Forbes
- Elon Musk – US$ 775 bilhões (R$ 4,107 trilhões)
- Larry Page – US$ 277 bilhões (R$ 1,468 trilhão)
- Sergey Brin – US$ 255 bilhões (R$ 1,351 trilhão)
- Jeff Bezos – US$ 250 bilhões (R$ 1,325 trilhão)
- Mark Zuckerberg – US$ 246 bilhões (R$ 1,303 trilhão)
- Larry Ellison – US$ 211 bilhões (R$ 1,118 trilhão)
- Bernard Arnault – US$ 169 bilhões (R$ 895,7 bilhões)
- Jensen Huang – US$ 166 bilhões (R$ 879,8 bilhões)
- Amancio Ortega – US$ 145 bilhões (R$ 768,5 bilhões)
- Warren Buffett – US$ 142 bilhões (R$ 752,6 bilhões)
