O verão de 2026 promete unir bem-estar e design moderno nos pés das mulheres. Com a rotina cada vez mais corrida, cresce a busca por tênis que ofereçam conforto prolongado sem abrir mão da estética.

Materiais respiráveis e palmilhas ortopédicas aparecem como destaques, ao lado de detalhes metálicos e solados robustos.

A seguir, conheça cinco modelos que despontam como apostas para dominar o guarda-roupa:

Airy Fit

Com material 100% respirável, o Airy Fit se destaca pela leveza e ajuste perfeito. A palmilha ortopédica exclusiva garante conforto durante o uso prolongado, tornando o modelo indicado para quem passa muitas horas fora de casa.

Urban Chic

O Urban Chic aposta em detalhes metálicos e solado anatômico. O design moderno permite combinações para quem busca praticidade e sofisticação, acompanhando diferentes ocasiões.

Motion Pro

Equipado com tecnologias de amortecimento, o Motion Pro foi pensado para oferecer conforto e estilo. É uma opção voltada para quem realiza atividades intensas ou longas caminhadas.

Breeze Active

Leve, flexível e durável, o Breeze Active combina material resistente com palmilha ergonômica. O modelo traz um toque de estilo casual.

FlexiFit

Com cores neutras e plataforma ortopédica, o FlexiFit ajuda no alinhamento correto dos pés e aposta no conforto.

Materiais e tecnologia em alta

Malhas ventiladas e tecidos tecnológicos ajudam a manter os pés secos, pois permitem a circulação do ar e evitam o suor excessivo. Além disso, o uso de palmilhas ortopédicas também se destaca, oferecendo maior suporte e conforto.

O couro ecológico surge também como alternativa sustentável e durável, mantendo a forma do tênis por mais tempo.

Mais do que um acessório, o tênis confortável se firma como peça-chave para aproveitar o verão com estilo, mobilidade e conforto.