Com os constantes aumentos no preço dos combustíveis, muitos brasileiros passaram a buscar alternativas para economizar no dia a dia. Nesse cenário, os carros mais econômicos ganham destaque, já que oferecem melhor consumo e ajudam a aliviar o impacto no bolso. Levantamentos recentes apontam quais modelos se destacam no Brasil em 2026 quando o assunto é eficiência energética.

Entre os principais destaques está o Chevrolet Onix, que lidera o ranking de economia de combustível no país. Logo atrás aparece o Chevrolet Onix Plus, conhecido pelo bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada. Esses modelos se destacam por combinar motor eficiente e baixo consumo, sendo bastante populares entre os brasileiros.

Outro modelo que aparece entre os mais econômicos é o Renault Kwid, que já é conhecido pelo consumo reduzido, principalmente no uso urbano. Também figuram na lista o Fiat Cronos e o Fiat Argo, que equilibram economia com custo acessível e manutenção relativamente simples.

Diante desse cenário, escolher um carro econômico deixou de ser apenas uma preferência e passou a ser uma necessidade para muitos consumidores. Em tempos de combustível caro, optar por veículos mais eficientes pode representar uma economia significativa ao longo do mês, especialmente para quem utiliza o carro diariamente.

Por que a gasolina está cada vez mais cara?

O aumento no preço da gasolina está diretamente ligado a fatores internacionais, como conflitos e instabilidades no mercado de petróleo. A guerra em regiões produtoras, por exemplo, afeta a oferta global e pressiona os preços, impactando diretamente países como o Brasil, que seguem as variações do mercado externo.

Além disso, a alta do dólar e os custos de produção e distribuição também contribuem para o encarecimento do combustível. Com isso, o consumidor final acaba sentindo no bolso não apenas o aumento da gasolina, mas também da inflação em diversos setores da economia, já que o transporte influencia o preço de praticamente tudo.