Você acorda, pega o celular só por um instante e, quando percebe, já se passaram longos minutos ou até horas. Esse comportamento ganhou até um nome: bed rotting, usado para descrever o hábito de permanecer na cama consumindo conteúdo sem intenção nenhuma.

Por trás disso, está um conjunto de mecanismos psicológicos que favorecem esse padrão.

Micro recompensas e fuga mental

Os aplicativos são desenhados para oferecer recompensas rápidas e constantes. Cada notificação, vídeo curto ou atualização ativa o sistema de prazer do cérebro, liberando dopamina. Por isso que o celular se torna uma rota de fuga.

Diante de tarefas chatas, mergulhar em conteúdos leves parece mais fácil. O bed rotting, nesse cenário, funciona como uma pausa disfarçada, mas que muitas vezes prolonga a procrastinação.

Descanso ou armadilha?

Quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil se torna sair dele, já que o cérebro se adapta ao mínimo esforço, tornando qualquer ação mais ativa, como trabalhar ou estudar, aparentemente mais cansativa.

Embora momentos de descanso sejam essenciais, o bed rotting pode trazer prejuízos quando se torna frequente. Em vez de restaurar energia, ele pode aumentar a sensação de cansaço, reforçar sentimentos de apatia ou isolamento, e até prejudicar o sono.

Retomando o controle

Para mudar esse hábito, é importante substituir o uso automático do celular por outras atividades. Tome um tempo para alongar o corpo ou simplesmente respirar com calma sem fazer nada. O objetivo não é eliminar completamente o celular, mas evitar que ele transforme momentos de descanso em ciclos de procrastinação.